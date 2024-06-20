Национальная библиотека Якутии первой в России интегрировала GigaChat в онлайн-сервисы для читателей

Нейросетевая модель GigaChat поможет читателям быстрее находить необходимую информацию, суммаризировать и структурировать тексты.

Национальная библиотека Якутии интегрировала нейросетевую модель GigaChat в цифровые сервисы для читателей: сервис для работы с оцифрованными документами «ИИ-Текст», онлайн-справочник «Эксперт Якутии», который предоставляет достоверную информацию о республике в формате диалога и онлайн-помощник «Цифровой библиотекарь Якутии», который в Telegram-боте позволяет читателям оперативно получать доступ к ресурсам и услугам библиотеки в любое время и с любого устройства.

Благодаря программному интерфейсу доступа GigaChat API онлайн-сервисы библиотеки позволят читателям в самые короткие сроки находить нужную информацию, лучше понимать изучаемый материал, суммаризировать объемные тексты в краткие тезисы.

«Главная библиотека Якутии активно использует технологии искусственного интеллекта. Начав в октябре 2023 года, команда Национальной библиотеки республики совершила огромный скачок в запуске новых цифровых решений для клиентов. AI-помощники не только мгновенно обрабатывают большие объемы информации, но и взаимодействуют с читателями: ведут диалог, задают вопросы, конспектируют самые важные тезисы и даже помогают лучше усвоить материал», – Олег Бугай, управляющий Якутским отделением Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

«Мы расширяем границы традиционного чтения и обучения, внедряя цифровые инструменты, которые открывают перед нашими пользователями новые возможности для управления информацией. Недавно мы с успехом представили наши продукты на основе искусственного интеллекта на Всероссийском библиотечном конгрессе в Казани, где собрались более 1500 профессионалов нашей отрасли из России и 12 стран мира. Благодарим Сбер за сотрудничество и предоставленную возможность использовать расширенную версию нейросетевой модели GigaChat для нашей работы», – Саргылана Максимова, директор Национальной библиотеки РС(Я).

Цифровые сервисы библиотеки работают в бета-версии, полномасштабный запуск платформы запланирован в ближайшее время.