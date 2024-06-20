В России разработан налоговый вычет бизнесу на инвестиции

Речь идет о компаниях, создающие проекты технологического суверенитета из специального реестра. Об этом пишет РБК.

Минэкономразвития разработало параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) – механизма, который должен стимулировать капиталовложения бизнеса на фоне общего повышения налоговой нагрузки. Проект постановления правительства «О порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета» от 17 июня, подписанный замминистра экономического развития Татьяной Илюшниковой, есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Документ разослан в бизнес-объединения – «Деловую Россию» и РСПП.

В Минэкономразвития не прокомментировали документ, но отметили, что совместно с Министерством финансов ведут доработку механизма в части уточнения параметров федерального инвестиционного налогового вычета. «Уточнения касаются параметров уменьшения суммы налога, возможностей переноса вычета на другие организации, категории компаний, которые смогут пользоваться вычетом, и других пунктов. Мы ждем предложения для доработки документа от всех заинтересованных сторон», – отметил представитель Минэкономразвития.

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