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Иркутяне мечтают о пенсии в 48 800 рублей

Это в 2 раза выше средней пенсии по стране. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе из Иркутска.

Пенсионные ожидания россиян за полгода выросли: размер пенсии, которую можно считать достойной, составляет сегодня 48 100 рублей, что на 500 рублей выше, чем в декабре 2023 года. Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50 200 руб., молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 300 руб. в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47 500 руб. против 48 700 руб. соответственно).

Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии: пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. на 6200 рублей больше, чем у граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (51 000 и 44 800 руб. соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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