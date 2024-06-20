ФНС к декабрю 2025 года откажется от большинства деклараций по НДФЛ

Об этом пишет РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов.

Будет реализован «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц», указано в документе. Сроком выполнения обозначен декабрь 2025 года – до этого времени ФНС должна будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук, координирующая управление налогообложения доходов физлиц.

О том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, ранее заявлял глава ФНС Даниил Егоров, не называя сроков. «Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», – говорил он в интервью РБК в 2021 году. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». «Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача – максимально ускорить процесс за счет автоматизации», – сказал он.

Ранее 67% иркутян поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 12% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата – и все. Будут получать номинально не более 400 000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги». Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (71%).