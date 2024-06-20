Портфель накопительных счетов в ВТБ достиг рекордных 1,4 трлн

Клиенты ВТБ активно наращивают свои средства на накопительных счетах. С 1 по 15 июня их портфель вырос на рекордные 90 млрд рублей, что почти вдвое превосходит результат за весь май. Объем привлеченных средств в рублях на накопительных счетах достиг 1,4 трлн рублей.

Такие результаты обеспечивают высокие ставки по сберегательным продуктам и продолжающийся тренд на накопление средств клиентов в банках. С 5 июня ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному ВТБ-счету до 18% годовых. С этого момента клиенты открыли более 200 тыс. счетов с приветственной надбавкой, что выше показателя аналогичного периода предыдущего месяца почти в 2 раза. Средний «чек» одного счета составил почти 490 тыс. рублей. В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных ВТБ-счетов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.

Всего с момента запуска ВТБ-счета в конце прошлого года клиенты открыли уже более 3,1 млн счетов, а сформированный ими портфель составил более 1,1 млрд рублей. Это 15% от общего объема рублевых пассивов банка.

«В условиях неопределенной динамики ключевой ставки и ее сохранении на высоком уровне, в линейке сберегательных продуктов актуальными становятся накопительные счета. Наши клиенты все чаще выбирают этот инструмент, поскольку он позволяет оперативно управлять средствами, быстро реагируя на изменения рынка. Проценты начисляются на ежедневный остаток, а деньги со счета в отличие от классического депозита, можно снять в любой момент. Доходность по накопительному счету в ВТБ одна из лучших и доходит до 18%», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По накопительному ВТБ-счету сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают надбавку +2 п.п. к базовой ставке. Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставил дополнительную возможность получить до 16% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ.

Розничные продукты ВТБ доступны клиентам «Открытия» с начала 2024 года. В мае был запущен онлайн-переход в ВТБ в ходе которого клиенты «Открытия» могут получить до пяти дополнительных предложений от ВТБ, в том числе повышенную ставку 18% по накопительному ВТБ-счету.