Рубль резко укрепился, инвалюты отвесно упали на минимумы за последние 13 месяцев. Обстановка на валютном рынке близка к панической, пишут в обзоре аналитики БКС Мир инвестиций.

– Идет тотальный выход из токсичных валют, доллара и евро, на фоне инфраструктурных санкций США против биржи, расчетного и клирингового центров. Юань тоже попал под раздачу на фоне опасений вторичных санкций, но здесь вероятность реализации риска видится пониженной, – подчеркивают аналитики БКС.

Со стороны внутренних валютных барьеров поддержку рублю оказывают:

Жесткая ДКП ЦБ, сдерживающая спрос на валюту под импорт и временные сложности с оплатой импорта. Нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке. Высокие притоки валюты от проданной дорогой нефти в начале весны. Бюджетное правило, работающее от продажи валюты по увеличенным в июне лимитам. Близость налогового периода — к 28 июня экспортеры торопятся исполнить обязательства перед бюджетом, что в моменте еще больше давит на курсы инвалют.

Сегодня экспирация июньских фьючерсов на доллар и евро по ценам ЦБ. Следующие контракты до сентября — фьючерс SiU4 на 1000 долларов США и EuU4 на 1000 евро.

– Тактически на рынке-спот и во фьючерсных контрактах еще возможны отголоски продаж, но перепроданность сильная, да и экспирация состоялась. В ближайшие дни вероятно формирование базы под отскок, – резюмируют эксперты БКС.

Напомним,что Центробанк понизил официальный курс доллара сразу на 4 руб. Стоимость американской валюты на 20 июня теперь немного превышает 82,5 руб. Евро — чуть выше 89 руб. При этом на межбанковском рынке, который регулятор использует для формирования официального курса, стоимость доллара еще ниже — 81,2 руб. Эксперты говорят, что ситуация напоминает весну 2022-го, когда на фоне сложностей с оплатой импорта курс был около 50 руб. за доллар. Ситуация повторяется, но в меньшем масштабе, чем в 2022-м.