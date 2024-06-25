«Главное – верить в компанию». Рушан Сахбиев – о трансформациях, вере в компанию и силе HR

«Руководитель организации – главный ее HR, – убежден председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев. – Поэтому в моем рабочем графике вопросы развития команды, сотрудников, всего, что связано с HR-циклом, занимают не меньше времени, чем работа с бизнесом». Рушан поделился с участниками марафона своей карьерной историей и рассказал о главной, по его мнению, задаче HR.

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

HR-марафон Сбера в Иркутске, июнь 2024. Фото: Андрей Фёдоров

Меняться вместе с банком

Рушан Сахбиев работает в системе Сбера уже 29 лет. Тогда, в 1995 году, Сбербанк был совершенно иной организацией, чем сегодня, – «наследником» советских Сберкасс и не слишком престижным местом работы. «В отделении, куда я пришел работать, сразу стал ведущим экономистом, – с улыбкой вспоминает Рушан. – Так начиналась моя карьера. И я до сих пор благодарен моим первым руководителям, кадровой службе: они смогли найти правильные, интересные темы, которые зацепили меня – молодого человека, вдохновили на прекрасную и долгую трудовую жизнь».

HR-марафон Сбера прошел в Иркутске, июнь 2024. Фото: Андрей Фёдоров

По мнению Рушана, главная профессиональная задача HR – сделать так, чтобы люди верили в организацию. «Не всегда всё идет гладко. Бывают периоды, когда происходят различные катаклизмы – как во внешней среде, так и внутри. И, если человек не верит в организацию, то в каких бы золотых стенах он ни работал, какие бы капсулы для сна ни стояли в офисе, он уйдет. А вот если сотрудник уверен в том, что действительно нужен команде, в том, что организация даст ему возможности для профессионального и личностного развития, тогда он работает совершенно по-другому. Растет вместе с организацией и меняет окружающий мир».

HR-марафон Сбера прошел в Иркутске, июнь 2024. Фото: Андрей Фёдоров

К таким выводам Рушан пришел на собственном опыте. Все эти годы он верил в Сбер и вместе с ним проходил все этапы трансформации: «Я счастлив, что мне удалось быть в гуще событий, поработать на разных территориях, встретиться с огромным количеством прекрасных людей».

Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка. Фото: Андрей Фёдоров

Лучшие практики для HR

По словам председателя Байкальского банка, изменения в HR-среде, экономике, подталкивают к постоянному обучению и обмену лучшими практиками. «Конечно же, у нас в Сбербанке очень много различных наработок, которыми мы с большим удовольствием делимся с внешней средой, – говорит он. – На HR-марафоне собралось уже 200 представителей HR- сообщества более 100 компаний. Видно, что люди любят и хотят обучаться. Какие горячие дискуссии здесь кипят!»

HR-марафон Сбера прошел в Иркутске, июнь 2024. Фото: Андрей Фёдоров

Рушан Сахбиев отмечает, что сегодня перед HR стоит немало вызовов. Сложности современного рынка труда, связанные и с демографическими проблемами, и с изменениями поколений, требуют адаптивности, новых предложений, инструментов для привлечения людей, их удержания и развития. На помощь приходят и новые технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта, и человекоцентричный подход, в основе которого – человек с его уникальными потребностями, мнениями, восприятием.

«Но самое главное, – еще раз подчеркивает Рушан, – это вера в команду. Сотрудники приходят к вам на работу только тогда, когда верят в вас. Важно продемонстрировать, что работа в вашей сфере – это работа на будущее, на свой собственный человеческий капитал, построение личного бренда и профессиональное развитие».