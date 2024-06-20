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В иркутских обменниках наличный курс доллара далек от курса ЦБ

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Спред составляет 3-4 рубля.

Разница между курсом наличного доллара  в обменниках Иркутска и курсом ЦБ составляет 3-4 руб. Так, 20 июня максимальный курс покупки доллара в иркутских банках составляет 85 руб, продажи – 86,35 руб. Официальный курс, усановленный регулятором,  гораздо ниже и составляет 82,62 руб..

Напомним, что Центробанк понизил официальный курс доллара сразу на 4 руб. На межбанковском рынке, который регулятор использует для формирования официального курса, стоимость доллара еще ниже. Эксперты говорят, что ситуация напоминает весну 2022-го, когда на фоне сложностей с оплатой импорта курс был около 50 руб. за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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