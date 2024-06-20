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IT-ипотеку могут завершить в Москве и Санкт-Петербурге

В то же время, программа льготного кредитования для сотрудников сферы IT расширится. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга, говорит один из источников.

Курирующий IT вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос продления льготной ипотеки для IТ-специалистов, сообщил представитель пресс-службы вице-премьера.

Напомним, что с 1 июля существующие программы плавно сворачиваются, их условия ужесточаются. Ипотека с господдержкой под 8% годовых завершит действие 1 июля. IT-ипотека действует только до конца декабря. Остается семейная под 6% (но ее условия могут измениться) и сельская – под 3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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