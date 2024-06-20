В мастер-план развития Усть-Кутского района вошло 150 проектов и инициатив

Об этом в интервью «Ведомостям» заявил директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов. Беседа прошла с участием генерального директора, председателя правления ИНК Якова Гинзбурга.

В прошлом году Иркутская нефтяная компания инициировала создание мастер-плана Усть-Кутского района, призванного трансформировать его в современную и комфортную территорию к 2035 г. Востокгосплан, который разрабатывает и реализует мастер-планы в 22 агломерациях на Дальнем Востоке, сегодня работает над мастер-планом Усть-Кутского района.

‒ Мы вместе с жителями, бизнесом и органами власти сформировали большой портфель из 150 возможных проектов и инициатив. Проекты прошли предварительную оценку и бюджетирование, идет их организационная проработка. В ближайшие месяцы мы превратим этот портфель в рабочий документ, ‒ заявил Михаил Кузнецов.

Глава Востогосплана подчеркнул, что Усть-Кут обладает тремя ключевыми преимуществами.

‒ Мощный транспортный узел ‒ река Лена, железная дорога. Это основа для развития логистики и транзита. Новый центр газохимии ‒ перспективная отрасль с большим потенциалом для экономического роста и создания новых рабочих мест, ‒ отметил Михаил Кузнецов.

Кроме того, на территории хорошо развита лесная отрасль, что позволяет создавать новые производства.

‒ На пересечении этих преимуществ Усть-Кут будет не просто рядовой точкой на карте, а современным инженерным центром с хорошим образованием, качественной социальной инфраструктурой, высокими зарплатами и отличной транспортной доступностью. Важно, что наш проект поддерживают представители власти. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично держит на контроле этот вопрос, специалисты регионального правительства принимают непосредственное участие в разработке документа. Благодаря этому мастер-план привлек внимание и на федеральном уровне, ‒ добавил Михаил Кузнецов.

По словам генерального директора ИНК Якова Гинзбурга, разница между динамичным развитием производств компании и уровнем жизни в Усть-Куте существенна.

‒ Для нас это родной район, где расположены наши основные заводы, нефте- и газодобывающие объекты. С одной стороны, мы строим современный завод полимеров федерального уровня. С другой – город Усть-Кут не дотягивает до среднероссийских критериев по качеству жизни, ‒ заявил Яков Гинзбург.

По словам Гинзбурга, для компании важно, чтобы производства ИНК в Усть-Куте были обеспечены не вахтовым персоналом, а местными жителями.

– Кадровую потребность завода полимеров в Усть-Куте мы оцениваем в 1600 сотрудников. Нам требуются рабочие и инженерно-технические специальности. Сегодня несколько сотен сотрудников операционного персонала уже приняты для подготовки к запуску завода, – добавил гендиректор ИНК.

Для подготовки кадрового резерва ИНК с 2018 года реализует комплексную профориентационную программу «Школа – вуз – ИНК. В частности, создан ИНК-класс в Усть-Куте, действует бесплатный образовательный проект «Академия ИНК». Также предусмотрены целевая подготовка и корпоративные группы для студентов с возможностью получения дополнительной специальности и последующего трудоустройства, производственная практика и офисные стажировки. Открыта программа обучения «Профстарт» для взрослых жителей Усть-Кута, которая позволяет людям без опыта работы пройти обучение под руководством опытного наставника и стать квалифицированным специалистом.