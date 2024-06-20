2,29 млн новых кредитных карт выдано в мае 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в мае 2024 года составило 2,29 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% (в апреле 2024 года – 2,30 млн ед.).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в мае 2024 года, снизился по сравнению с апрелем еще существеннее (-2,9%) и составил 234,9 млрд. руб. (в апреле 2024 года – 242,0 млрд руб.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в мае 2024 года выдано в:

Москве (157,6 тыс. ед.),

Московской обл. (123,3 тыс. ед.),

Краснодарском крае (88,1 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (82,5 тыс. ед.),

Ростовской обл. (80,6 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Воронежской обл. (-4,0%),

Кемеровской обл. (-3,6%),

Пермском крае (-3,3%),

Красноярском крае (-2,5%),

Удмуртской Республике (-2,1%).

Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в мае, напротив, выросло, в том числе в:

Республике Дагестан (+7,9%),

Республике Башкортостан (+2,8%),

Республике Татарстан (+2,5%),

Ростовской обл. (+2,2%),

Оренбургской обл. (+1,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных карт в мае увеличилось на 0,9%.

«Число новых выданных карт снижается второй месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода».