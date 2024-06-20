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Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт с длинным льготным периодом

Кредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб вошла в Топ-6 кредитных карт с  длинным грейс-периодом и высокой вероятностью одобрения, по версии портала Банки.ру. В обзоре рассматривались предложения российских банков на 19.06.2024 г.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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