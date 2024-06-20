Студентам-очникам могут дать право бесплатного проезда на транспорте

Исключение составят такси и маршрутное такси, сообщает РИА Новости.

«Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)», – сказано в проекте федерального закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта позволит создать студентам по очной форме обучения на территории России равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования.

Ранее стало известно, что в Иркутской области модернизируют автотранспортное сообщение районов с региональным центром. Заларинский район станет пилотным в модернизации автотранспортного сообщения населенных пунктов территории с региональным центром. Всего же на ремонт из федерального, областного и местных бюджетов в этом году направлено 450 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние приводят шесть участков дорог и три моста.