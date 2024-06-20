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Больше 70% жителей России готовы доверить искусственному интеллекту управление своими финансами

Порядка 73% населения России в той или иной степени готовы доверить технологиям искусственного интеллекта управление своими финансами, следует из опроса, проведенного ВТБ. Данные исследования представил в ходе CNews FORUM Кейсы Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока банка — старший вице-президент ВТБ.

По данным опроса, почти половина респондентов (49%) готовы доверить управление своими финансами ИИ, если увидят, что технологии надежно работают и справляются со своими задачами. Доля пользователей, которые ни в коем случае не готовы доверить свои финансы алгоритмам ИИ существенно меньше — 27%.

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Безоговорочно готовы передать управление финансами технологиям 10% респондентов, а еще 14% готовы доверить управление, если это позволит им сэкономить, следует из данных, которые привел Сергей Безбогов в ходе выступления.

«Мы все понимаем, что искусственный интеллект очень долгое время без естественного работать не будет, но уже сейчас мы можем использовать результаты работы технологий искусственного интеллекта в части анализа больших массивов данных, поиска нужных сведений, преобразования голосового контента в текстовый и др. Следующим же шагом, на наш взгляд, будет массовое распространение различных цифровых советников, причем не только финансовых, но и по другим сферам нашей деятельности, жизни», — отметил Сергей Безбогов в рамках выступления на CNews FORUM Кейсы.

Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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