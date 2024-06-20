Из-за ремонта дорог на Ольхоне грузовики будут погружаться на паром в первую очередь

В процессе капитального ремонта дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, запланированного на 2024-2025 годы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", увеличится количество транспорта, доставляющего стройматериалы на остров. Власти предупреждают, что с 24 июня 2024 года таким грузовикам будет предоставлен приоритет при погрузке на паром.

Сообщение с островом для легкового транспорта не прекращается. При этом автомобили скорой помощи, полиции, противопожарной службы и других специализированных служб, а также общественный транспорт будут заезжать на паромную переправу вне очереди.

Следить за ситуацией на паромной переправе на остров Ольхон по-прежнему можно в режиме онлайн:

https://tv.streams.baikal-telecom.net/Olkhon_cam1/embed.html (в сторону МРС);

https://tv.streams.baikal-telecom.net/Olkhon_cam2/embed.html (в сторону переправы (Сахюрта)).

Напомним, видеокамеры были установлены по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кроме капитального ремонта участка автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир со 159 по 161 км, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на острове Ольхон в этом году продолжится капремонт подъезда к поселку Хужир и дороги из этого населенного пункта в Харанцы. Срок окончания работ – 2025 год.