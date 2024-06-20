Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам почти 10 миллионов рублей

В Иркутской области за последние сутки 14 граждан стали жертвами мошенников, которые в совокупности отдали аферистам свыше 10 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

Одной из жертв стала 88-летняя пенсионерка из Ангарска. С ней связался неизвестный и сообщил, что якобы дочь заявительницы попала в ДТП. Для спасения родственницы от уголовной ответственности женщину попросили отдать курьеру деньги. Потерпевшая положила 100 тысяч рублей в пакет, спрятала сверток в сумке с вещами и передала ее сообщнице телефонных аферистов.

Подобным способом в тот же день обманули еще трех ангарчанок. Примечательно, что жертвами стали одногодки – все они 1936 года рождения. Суммарно бабушки передали курьерам 1,5 млн рублей.

Также с заявлениями о мошенничестве в правоохранительные органы обратились еще шесть человек: всем им поступил звонок из «службы безопасности банка». Доверившись лжеспециалситам, они перечислили на «безопасный счет» свыше 4 миллионов рублей.

Еще троим гражданам поступило предложение выгодно инвестировать. Жители, мечтающие заработать денег, отдали более 4 млн рублей незнакомцам.