Сотрудников администрации осудят в Иркутском районе за взятку в 1 млн рублей

В Приангарье осудят трех бывших работников комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования. Их обвиняют в получении взятки по предварительному сговору в крупном размере, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по январь 2022 года председатель КУМИ Иркутского района, его заместитель по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности комитета получили от представителя строительной фирмы взятку на общую сумму более 1 млн рублей.

Деньги были переданы за обеспечение подрядчику победы в электронном аукционе на строительство школы-детского сада на 110 мест в поселке Большое Голоустное стоимостью более 300 млн рублей. Кроме того, получатель должен был обеспечить слабый контроль за работой, беспрепятственно ее принимать, не выявлять нарушения, а также подписать акты приема-передачи по контракту и своевременно обеспечить оплату.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками полиции. На имущество соучастников наложен арест на сумму более 8,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.