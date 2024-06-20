Панику остановили

Стабилизации ситуации на валютном рынке способствовали действия ЦБ.

Аналитики сравнивают сегодняшнюю ситуацию на валютном рынке с 2022-м годом. Тогда также были введены ограничения на доллар и евро, что вызвало панику на рынке в ожидании того, что валюта, торгуемая именно на бирже, никому не будет нужна.

– В этот раз после введения санкций против Мосбиржи вновь возникла паника и опасения, а сможет ли оставшиеся валюта – юань – обеспечивать все платежи, которые необходимы импорту и экспорту? – комментирует ситуацию директор ИК «Центум» Сергей Малых. – Многие участники, опасаясь вторичных санкций, начали ограничивать движение юаней из России. Это подогрело ещё большую панику и начался сброс юаней. Через кросс-курсы ЦБ начал прайсить курсы по доллару и евро.

Но на текущий момент юань отскакивает. Паника остановилась. Сегодня, в четверг, рубль после позитивного старта резко подешевел к юаню и растерял почти весь большой плюс предыдущих двух дней.

Стабилизации ситуации способствовало несколько причин. Во-первых, на рынке появились сообщения, что ЦБ может отменить обязательную продажу валютной выручки. Во-вторых, продажи валюты со стороны самого ЦБ приостановились. В-третьих, расчёты, скрипя, но пошли, и всё это сказалось сразу же на валютном рынке.

– Рынок будет адаптироваться к этой ситуации. Пока мы видим расхождение спреда между наличной валютой и безналичной. Хоронить юань рано, – резюмирует эксперт.

ЦБ повысил официальные курсы на 21 июня: