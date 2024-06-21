Золошлаковые отходы планируют использовать в Приангарье в строительстве автодорог

В Приангарье прошло заседание рабочей группы, посвященное повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности. Их предложили использовать в качестве вторичного сырья, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На встрече генеральный директор Ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) Золотова Ирина представила доклад о применении золошлаков в качестве техногенного грунта. Она подчеркнула, что это позволяет снизить объемы отходов на полигонах и уменьшить их негативное воздействие на природу.

Доцент кафедры автомобильных дорог ИРНИТУ Надежда Слободчикова рассказала о проекте использования золошлаков для земляного полотна автомобильных дорог, реализованного совместно с ООО «Иркутскзолопродукт». В рамках проекта использовали золошлаки ТЭЦ-10 для строительства участка дороги длиной 150 метров.

«Активное вовлечение золошлаков в различные сферы деятельности в Иркутской области позволит существенно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, рационально распределить вторичные материальные ресурсы и отказаться от инвестиций в строительство новых золошлакоотвалов», – отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Участники совещания также обсудили возможность использования золошлаковых материалов для повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно энергетической стратегии Российской Федерации, на период до 2035 года необходимо достичь уровня 50% утилизации золошлаков от годового объема их образования.