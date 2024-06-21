Иркутская область попросила дополнительные деньги на расселение аварийного жилья

В Приангарье продолжают расселять жителей из ветхого и аварийного жилья. Для дальнейшей реализации программы регион попросил дополнительные средства из федерального бюджета, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«К сожалению, в регионе идет устойчивый рост стоимости квадратного метра жилья. Поэтому обратился к Министру строительства и ЖКХ России Иреку Энваровичу Файзуллину с просьбой оказать Приангарью содействие в получении дополнительного финансирования», – отметил Кобзев.

Благодаря различным программам с 2019 года новое жилье в Иркутской области получили 28,6 тыс. человек. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» квартиры получат около 3 тыс. семей из 22 муниципальных образований Приангарья.