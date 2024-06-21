Приангарье рассчитывает за год построить свыше 1 млн «квадратов» нового жилья

Губернатор Игорь Кобзев встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, которому доложил о планах по возведению жилья на текущий год. Подробности рассказал сам глава региона.

«Доложил, что за 5 месяцев текущего года в Иркутской области введено 702,8 тыс. кв. метров жилья. По региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» план по строительству на 2024 год – 1,25 млн кв. метров. Сделаем все, чтобы этот план выполнить», – подчеркнул Кобзев.

Глава региона также рассказал руководителю минстроя о реализации в Приангарье федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По нему в области планируется благоустроить 175 территорий, из которых 80 общественных и 95 дворовых.