В Иркутске стали пить больше кофе

Причем большая часть поклонников предпочитают варить кофе самостоятельно, а не покупать бодрящий напиток, приготовленный профессиональными бариста. Такие данные озвучили аналитики МегаФона, изучив обезличенную абонентскую статистику на тематических платформах в мобильной сети. Трафик на «кофейные» интернет-площадки в регионе вырос на 14% относительно аналогичного периода прошлого года.

В этом году наибольший прирост по трафику показали магазины, где можно купить ароматные зерна и самостоятельно сварить кофе дома или на работе. По сравнению с прошлым годом бариста-любители на 33% нарастили трафик на сайты интернет-магазинов. На втором месте заведения, работающие в формате «кофе с собой» — количество гигабайт на их ресурсы в сети выросло на 16%. Закрывают топ-3 традиционные кофейни, где можно неспешно посидеть за столиком и к кофе докупить различные десерты.

В столице Приангарья много мест, где жители и гости города могут купить стаканчик кофе навынос или посидеть за чашкой с друзьями или коллегами. В рабочие будни жители города покупают эспрессо или капучино по пути в офис, а в выходные балуют себя стаканчиком латте во время прогулки с друзьями.

По данным аналитики, пользовательский спрос на «кофейные» ресурсы начинает увеличиваться в марте. С приходом тепла горожане больше времени проводят на улице, и во время прогулок ищут с помощью мобильного интернета ближайшие заведения, где отдохнуть и купить стаканчик кофе. Бодрящий напиток, приготовленный иркутскими бариста, полюбился и жителям соседних регионов, таких как Якутия, Бурятия, Забайкалье и Красноярский край.

При этом, самые горячие кофеманы Дальнего Востока проживают в Хабаровском крае. С весны в регионе зафиксирован взрывной рост трафика на сайты кофеен и интернет-магазинов — в 3,5 раза относительно прошлого аналогичного периода. Далее идут жители Сахалина, почти в два раза увеличив активность на тематических ресурсах, замыкают тройку любители кофе из Приамурья и Бурятии – рост трафика здесь составил 1,4 раза.

Стоит отметить, что с прошлого года кофейнями в городах страны активно интересуются туристы из Китая. Они в 1,3 раза увеличили мобильный трафик на изучение меню заведений, где можно выпить напиток и попробовать русские десерты. Также гости из Поднебесной часто проявляют интерес к российским интернет-ресурсам по продаже чая.