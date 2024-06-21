Российский рынок показал мощный отскок на рекордном объеме. Что дальше?

Индекс МосБиржи показал стремительный рост, прибавив за день более 3% и закрыв основную сессию на уровне в 3 123 п. Объем торгов акциями оказался рекордным –185,3 млрд руб. Сопоставимая цифра последний раз была зафиксирована 25 февраля 2022 г. (186 млрд руб.).

Немалую роль в восстановлении стоимости акций сыграло ослабление рубля и нормализация платежей с Китаем. Аномальное укрепление рубля, скорее всего, подошло к концу, считают эксперты.

Однако эксперты БКС Мир инвестиций предупреждают, что не всё так просто.

– Отскок – дело хорошее, но гигантский объем торгов все-таки может указывать на наличие в рынке крупного продавца, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Это вполне могут быть дружественные нерезиденты, решившие выйти после введения санкций против Мосбиржи. Но пока это лишь гипотеза, подтвердить или опровергнуть которую можно будет после публикации обзора ЦБ за июнь.

Три момента, которые смущают аналитиков.

Индекс опустился ниже 200-дневной скользящей средней (3200 п.), что традиционно расценивается как сигнал перехода к нисходящему движению. Если в рынке есть крупные продавцы, то весь ли объем они продали? Индекс пробил тренд, по которому он двигался с октября 2022 года. Возможна его смена на более пологий.

– Поэтому важно посмотреть, как поведет себя рынок вблизи 3200 п., – это бывшая поддержка, которая теперь стала важным сопротивлением. До неё порядка 2% роста, – резюмируют эксперты БКС.