Работодатели Иркутской области рассказали, как заставляют сотрудников пойти в отпуск

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как часто работников из Иркутской области принудительно заставляют ходить в отпуск, и какие методы для этого используют работодатели.

31% респондентов из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, имеют на данный момент более 28 дней неизрасходованного отпуска, включая неотгулянные дни за прошлые годы. Больше всего среди них оказалось представителей сферы среднего и высшего менеджмента (49%), специалистов по продажам (40%), а также административного персонала (32%).

19% опрошенных работников Приангарья признались, что в их жизни были ситуации, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск, причем чаще с таким сталкивались управленцы, ИТ-специалисты и работники торговли (про 20%). 69% местных работников заявили, что работодатель не проявляет активности в этом вопросе, а 13% затруднились дать ответ.

На вопрос, какие методы использует ваш работодатель, чтобы принуждать сотрудников к отпуску, большинство из тех, кто сталкивался с подобным, ответили, что это происходит с помощью уговоров и настойчивых напоминаний (72%). Однако, часть респондентов рассказали и об угрозах со стороны работодателя, в частности – угрозы списанием отпускных дней без выплат (15%), лишением премии (7%) и даже увольнением (6%).