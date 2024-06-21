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Акции «Газпрома» упали до минимума 2013 года

Распродажи стартовали после отказа от выплаты дивидендов за 2023 год, сообщает РБК.

Акции «Газпрома» (GAZP) в ходе торгов 20 июня подешевели на 3,39%, опустившись на минимуме до 110 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Это минимальный уровень с 4 июля 2013 года. К 17:20 мск падение замедлилось: бумаги теряли 0,8% и торговались на отметке 112,95 руб. за акцию.

Акции падают на фоне общей коррекции рынка. 19 июня индекс Мосбиржи (IMOEX) впервые с середины декабря упал ниже 3000 пунктов.

Ранее эксперты БКС Мир инвестиций предположили, что положительным драйвером восстановления стоимости бумаг может выступить подписание контракта по «Силе Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб. м. Это серьезно улучшит экспортную стратегию Газпрома, которая сильно пострадала за последние два года из-за потери 2/3 объемов экспорта в Европу (около 125 млрд куб. м в год). Но сделка пока не предопределена. Хотя вице-премьер Александр Новак на днях заявил, что Газпром и Китай в скором времени подпишут соглашение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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