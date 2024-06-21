Недельные расходы россиян сократились на 563 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 24 неделе года (с 10 по 16 июня) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 6914 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю сократился на 563 руб. или на 8,1%. Значение Индекса ИПА составило 236,5%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1021 руб. или на 17,3%.

6 914 рублей – это самый рекордно низкий показатель индекса недельных расходов за 2024 год

«Одной из причин такого снижения является то, что россияне находятся в преддверии отдыха, в предвкушении к более активному дачному сезону и поэтому экономят для высвобождения средств в пользу больших трат чуть позже летом. Кроме этого, сохраняется естественное снижение потребительской активности после майских праздников и начала периода отпусков. Отчасти разница с аналогичной неделей прошлого года в тратах связана и с инфляцией, а от части – с покупкой более изысканных продуктов питания. Например, раньше россияне покупали сырокопченую колбасу, а сейчас охотнее переключаются на слабосоленую красную рыбу», – резюмируют эксперты.