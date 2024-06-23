Фокус на развитие и рост. В Иркутске прошел очередной бизнес-интенсив «Новый босс»

«Новый босс» уверенно занял свое место в деловом календаре Иркутска: четвертый бизнес-интенсив собрал в Байкал Бизнес Центре сотни участников. В течение двух дней эксперты делились с предпринимателями реальными кейсами по работе с персоналом, личному бренду, мотивации и построению эффективной работы с клиентами. Бизнес-интенсив – мощный инструмент, который меняет всех. В этом уже не раз убедились и организаторы события, и его участники.

Олеся Семенова, организатор бизнес-интенсива «Новый босс», управляющая консалтинговой компании «Бизнес-партнер», основатель клиники «Ламарэ» . Фото: Андрей Фёдоров

Сила предпринимателей

«Благодаря предпринимателям все самые страшные прогнозы, которые прочили падение российской экономики в прошлом году, оказались тщетными. В 2023-м ВВП поднялся на 3,6%. И всё это – благодаря нам, предпринимателям. Поаплодируйте себе!» – с такими словами обратилась к участникам бизнес-интенсива его организатор, управляющая консалтинговой компании «Бизнес-партнер», основатель клиники «Ламарэ» Олеся Семенова.

Год назад Олеся впервые провела в Иркутске бизнес-интенсив «Новый босс». За это время он стал мощной площадкой для развития и коллабораций. Событие растет с каждым разом, привлекая не только предпринимателей, но и представителей общественных объединений, органов власти. Ведь в синергии – сила.

Олеся Семенова, организатор бизнес-интенсива «Новый босс», управляющая консалтинговой компании «Бизнес-партнер», основатель клиники «Ламарэ» . Фото: Андрей Фёдоров

«Бизнес-интенсив – мощный инструмент, который меняет всех. Я наблюдаю, как многих участников мероприятие окрыляет. Кто-то получает большой поток клиентов, кто-то заряжается энергией, кто-то чувствует себя звездой. Метаморфозы происходят со всеми», – говорит организатор.

Несмотря на плотный рабочий график и скорое открытие новой клиники «Ламарэ», проведение очередного мероприятия Олеся Семенова откладывать не стала: четвертый «Новый босс» прошел по расписанию, в конце мая, собрав несколько сотен участников и три десятка спикеров. Общая аудитория четырех бизнес-интенсивов уже превысила 1300 человек. «Я испытываю бесконечный энтузиазм, – поделилась Олеся. – Меня радует, что здесь сложилась такая теплая атмосфера. Ведь бизнес-форум – это живой организм, в работе которого участвуют все, не только я как организатор, но и участники, спикеры».

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников. Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.