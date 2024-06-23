Путь к успеху. Как действовать современным предпринимателям, чтобы быть в тренде

Что нужно для того, чтобы добиться успеха в бизнесе? Быть готовым к риску, внедрять новые технологии и заботиться о сотрудниках. А еще – вступать в коллаборации, пользоваться инструментами господдержки и встраиваться в новые тренды. На пленарной дискуссии «Синергия власти и бизнеса», которая впервые прошла на бизнес-интенсиве «Новый босс», эксперты поделились своими рекомендациями и мнениями. Газета Дело записала основные тезисы.

«Главный вопрос для бизнеса – “зачем?”»

Невозможно стать успешным предпринимателем, не научившись ценить риск, неопределенность, повторные неудачи, трату бесчисленных часов на затеи, которые могут и не сработать, считает директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Иркутск, 2024.

Фото: Андрей Фёдоров

– Достичь успехов ты сможешь только тогда, когда будешь в ресурсе, когда найдешь баланс между решительностью и эмпатией, когда начнешь использовать интуицию и находить время для заботы – о себе и своих сотрудниках. Нужно восполнять жизненную энергию и не забывать о ценностях. Мы – то, что мы едим, мы – то, как мы себя ведем. Нельзя бояться проявлять уязвимость, нужно уметь делегировать, без этого никак.

Есть старая китайская старая поговорка: «Хороший врач – это читающий врач». К предпринимательству это тоже относится: важно следить за трендами, постоянно развиваться. И, конечно же, использовать все инструменты, которые для этого есть. Сегодня государство, запуская нацпроекты, делает очень многое для бизнеса. Важно не упустить эту информацию, пользоваться всеми доступными возможностями.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Иркутск, 2024.

Фото: Андрей Фёдоров

Безусловно, важно следить за трендами и думать на перспективу. Чтобы вы были успешны в будущем, ответьте себе на главный вопрос – «Зачем?». Зачем ваш бизнес будет нужен через 6-8 лет? И будет ли он там вообще? Не секрет, что из-за развития новых технологий многие профессии просто уходят с рынка. Если вы ответили на вопрос «Зачем?», задайте следующий – «Как?». Как вам оказаться в этом будущем через 6-8 лет? И затем – «Что?»: что вам нужно сделать уже сегодня, чтобы достичь желаемого? Это и есть видение будущего.

Думая о перспективах, оценивайте реальность. Сегодня в тренде IT и цифровизация, социальное предпринимательство, ESG, туризм. Это основные направления, которые будут актуальны через 6-8 лет. Обратите на них внимание, подумайте, как ваш бизнес можно «приземлить», встроить в эти направления, ищите инструменты, которые помогут вам быть в тренде. Центр «Мой бизнес» готов в этом помочь – запустить бизнес, выстроить маркетинговую стратегию, внедрить искусственный интеллект, вывести компанию на экспорт и так далее.

«Молодежь не хочет идти в найм»

Бизнес-интенсив "Новый босс". Иркутск, 2024.

Фото: Андрей Фёдоров

Таких мер поддержки для бизнеса, таких возможностей для предпринимателей, как в России, нет больше нигде, считает доктор экономических наук, директор Байкальской международной бизнес-школы Надежда Грошева: ни в одной стране мира нельзя получить настолько разнообразный спектр консультаций по финансам, маркетингу, инновациям. Однако, чтобы прийти в успешное будущее, этого недостаточно: важно грамотно выстраивать работу с кадрами, учитывая специфику новых поколений.

– Я вижу, что никто из современных студентов сегодня не желает идти в найм. Молодежь хочет создавать свой бизнес, зарабатывать деньги самостоятельно, иметь свободу в принятии решений. Дети сегодня очень ленивы, им хочется с минимальным количеством усилий получать максимальный результат. И стремительно развивающийся искусственный интеллект сильно помогает им в этом. Предпринимателям нельзя не учитывать эти тенденции.

«У технологического бизнеса – мощная поддержка»

В условиях кадрового голода на первый план выходят вопросы автоматизации бизнеса, внедрения новых технологий и инноваций. Как говорит заместитель директора фонда развития Иркутской области, региональный представитель фонда «Сколково» Виктор Ланцов, государство сегодня вкладывает немало средств, чтобы помогать предпринимателям в этом непростом деле.

– Задача нашего фонда – поддерживать компании, в основе которые есть какая-то технология, или когда стоит задача такую технологию создать. Наша работа состоит в том, чтобы сделать процесс взаимодействия бизнеса с наукой управляемым.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Иркутск, 2024.

Фото: Андрей Фёдоров

На сегодняшний день ни в одной сфере нет такой мощной господдержки, как в сфере развития технологического предпринимательства. Так, если вы становитесь участником «Сколково», соответствуя всем стандартам, то на 10 лет освобождаетесь от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, НДС. Кроме того, у вас – пониженные страховые отчисления. Также действует финансовая поддержка: можно каждый год получать в формате грантов до 4 млн рублей. В целом, попадая в «Сколково», вы попадаете в большой мир технологий. Государство активно помогает вам – и информационно, и финансово. Работает на поддержку технологического бизнеса и Фонд содействия инновациям. Здесь можно получить грант от 500 тысяч до 40 млн рублей.

Участники «Сколково» активно пользуются самой разной поддержкой. Многие резиденты обращаются в Центр «Мой бизнес», например, за разработкой логотипа: во-первых, в Иркутске дешевле, а во-вторых – качественно. Работая с системой «Сколково» по всей стране, мы можем сравнивать и видим, что у нас в регионе очень много всего: классные дизайнеры, консалтинг хорошего уровня. И главное – много интересных идей, из которых вырастают отличные инвестиционные проекты.

Например, год назад к нам обратились производители сельскохозяйственного оборудования. Они обнаружили свободную нишу – выращивание кормов на гидропонике. Мы выявили, что на рынке отсутствуют комплексные агротехнологии в этом сегменте. В итоге открыли в Иркутске одну из крупнейших в стране лабораторий по гидропонике, Иркутский аграрный университет сейчас активно развивает это направление. Уже есть заинтересованные инвесторы. Надеюсь, все получится – и мы построим в регионе крупнейшую в стране гидропонную фабрику. Это очень крутая история.

«Цеха и фабрики ждут креативных решений»

Важным трендом сегодня является и коллаборация. Только объединяясь, можно достигать качественно иных результатов, убеждена продюсер и стилист Наталья Самоловских. По ее словам, в таком объединении сейчас нуждаются креативные индустрии и промышленный кластер.

Бизнес-интенсив "Новый босс". Иркутск, 2024.

Фото: Андрей Фёдоров

– Увы, пока креативные индустрии: стилисты, дизайнеры, специалисты, которые занимаются продвижением брендов, – и производственники, промышленный кластер – существуют как две параллельно развивающиеся истории. Всё, что сейчас, на мой взгляд, нужно сделать, – объединить их, создать общий поток.

У нас достаточно сильный креативный кластер. Посмотрите, как за последние два года поднялись многие предприниматели в этой сфере! Люди создали швейные производства, открыли свои fashion-бренды, бренды украшений. Всем им нужны производственные мощности. Которые у нас в регионе есть – но они стагнируют, потому что они не имеют доступа к креативным решениям.

В итоге дизайнеры развиваются самостоятельно, креативят на своих мощностях, условно говоря, дома под лампами, а мощности производят устаревшую продукцию, которую никто не покупает, а то и вовсе – простаивают. Швейные цеха ждут креативных, дизайнерских идей. Задача – показать одним других, объединить, усилить друг друга. У нас для этого всё есть.

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников. Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.