Новости

Блеск через вызовы. Как создавался бренд украшений Olafa

«Восемь лет назад я создала небольшую партию украшений в подвале собственного дома. Вышла в торговый центр «Сезон», взяла стол в аренду и начала продавать», – так началась история бренда Olafa Елены Ивановой. Сегодня ее украшения из инновационного и художественного стекла знают во всем мире. Свою историю предпринимательница рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».

«Ушла из науки – направила все силы в бренд»

Елена – кандидат химических наук, и когда-то украшения были просто увлечением девушки. Свое дело она начинала одна, в подвале собственного дома. Объем производства тогда составлял всего около 100 единиц в год.

«Переломным я считаю год пандемии, – призналась предпринимательница. – Я тогда ушла из науки и все силы направила на развитие своего бренда. Конечно же, это дало результат». Сейчас в команде Елены – мастера из 10 городов России, они производят до 20 тысяч изделий в год. Украшения Olafa носят в 90 странах мира, на всех континентах, включая Антарктиду. 

За это время бренду были присвоены значимые награды: «Сто лучших товаров России», «Экспортер года». Недавно компания стала резидентом «Сколково».

«Сначала Европа – потом Иркутск»

<p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>

Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

Путь к успеху, однако, был непростым. В 2016 году, когда Елена впервые представила свои изделия, иркутяне отнеслись к ее идее скептически.

«Тут сразу вспоминается притча про желудь, – говорит девушка. – Желудь, который брошен в плодородную почву, обязательно станет красивым дубом. Желудь, брошенный на асфальт, скорее всего, загниет, будет съеден зверьком, раздавлен машинами». Иркутск 8 лет назад, был тем самым «асфальтом». Тогда Елена решила перенести свой продукт на более «плодородную почву»: «Ею оказалась Европа, США и запад России».

Иркутяне узнали о бренде Olafa после успешной коллаборации с популярным блогером из Ирана. Специально разработанная коллекция «Иранские мотивы», раскрученная в соцсетях, дала мощный толчок для развития и помогла получить известность. «Помню, иркутяне начали мне говорить: «Ого, твои украшения носит наш любимый блогер! Надо тоже купить», – улыбается Елена.

По мнению предпринимательницы, бизнесмену важно мыслить масштабно: «Подумайте о том, чтобы перепрыгнуть дальше своего района, дальше своего города, дальше своей страны. Не стоит создавать себе ограничений, привязываясь к одному месту». 

<p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>

Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

«К вызовам рынка – готовы»

По словам Елены, сегодня основными каналами продвижения для бренда Olafa являются контекстная, медийная и таргетированная реклама, развитие в SMM сфере, различные коллаборации, выставки и камерные встречи, последние из которых прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В конце мая в работу был запущен новый современный сайт, он станет важным инструментом для развития бизнеса и роста продаж: «Мы готовы принять вызовы современного рынка и предложить нашим клиентам удобный и функциональный сервис».

Начинающим предпринимателям Елена советует никогда не сдаваться и безоговорочно верить в свое дело. «Почему у меня получилось? Потому что только преданность и вера в свой проект могут вытащить тебя из минуса, из ямы, из сложностей в бизнесе. Не опускайте руки – даже в моменты тяжелых кризисов, когда экономические показатели далеки от идеала. В тот момент, когда математика умирает, берите всю силу духа и воли в свои руки – и идите вперед».

О форуме «Новый босс»

Читайте также:

«Воспринимайте бизнес как игру». Екатерина Татаринова, «Марлин», – о факапах, которые привели к взрывному росту
24 июня 2024
«Мы влюблены в то, что делаем». Продюсер Роман Буркало – о том, как создавать эмоции и быть номером один в своем деле
7 июня 2024

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников. Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.

 

Реклама. ООО "Бизнес партнер". Бизнес партнер erid:2Vfnxxk2KcL

<p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Своё дело":
Все материалы сюжета (62)


Реклама на сайте

Санкции против Мосбиржи. Что будет с долларом, рублём и евро?
Панику на валютном рынке остановили
Обстановка на валютном рынке близка к панической
«Ситуация как в 2022». Аналитики – о причинах укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес