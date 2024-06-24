Блеск через вызовы. Как создавался бренд украшений Olafa

«Восемь лет назад я создала небольшую партию украшений в подвале собственного дома. Вышла в торговый центр «Сезон», взяла стол в аренду и начала продавать», – так началась история бренда Olafa Елены Ивановой. Сегодня ее украшения из инновационного и художественного стекла знают во всем мире. Свою историю предпринимательница рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».

«Ушла из науки – направила все силы в бренд»

Елена – кандидат химических наук, и когда-то украшения были просто увлечением девушки. Свое дело она начинала одна, в подвале собственного дома. Объем производства тогда составлял всего около 100 единиц в год.

«Переломным я считаю год пандемии, – призналась предпринимательница. – Я тогда ушла из науки и все силы направила на развитие своего бренда. Конечно же, это дало результат». Сейчас в команде Елены – мастера из 10 городов России, они производят до 20 тысяч изделий в год. Украшения Olafa носят в 90 странах мира, на всех континентах, включая Антарктиду.

За это время бренду были присвоены значимые награды: «Сто лучших товаров России», «Экспортер года». Недавно компания стала резидентом «Сколково».

«Сначала Европа – потом Иркутск»

Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

Путь к успеху, однако, был непростым. В 2016 году, когда Елена впервые представила свои изделия, иркутяне отнеслись к ее идее скептически.

«Тут сразу вспоминается притча про желудь, – говорит девушка. – Желудь, который брошен в плодородную почву, обязательно станет красивым дубом. Желудь, брошенный на асфальт, скорее всего, загниет, будет съеден зверьком, раздавлен машинами». Иркутск 8 лет назад, был тем самым «асфальтом». Тогда Елена решила перенести свой продукт на более «плодородную почву»: «Ею оказалась Европа, США и запад России».

Иркутяне узнали о бренде Olafa после успешной коллаборации с популярным блогером из Ирана. Специально разработанная коллекция «Иранские мотивы», раскрученная в соцсетях, дала мощный толчок для развития и помогла получить известность. «Помню, иркутяне начали мне говорить: «Ого, твои украшения носит наш любимый блогер! Надо тоже купить», – улыбается Елена.

По мнению предпринимательницы, бизнесмену важно мыслить масштабно: «Подумайте о том, чтобы перепрыгнуть дальше своего района, дальше своего города, дальше своей страны. Не стоит создавать себе ограничений, привязываясь к одному месту».

Елена Иванова, основатель ювелирного бренда Olafa. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

«К вызовам рынка – готовы»

По словам Елены, сегодня основными каналами продвижения для бренда Olafa являются контекстная, медийная и таргетированная реклама, развитие в SMM сфере, различные коллаборации, выставки и камерные встречи, последние из которых прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В конце мая в работу был запущен новый современный сайт, он станет важным инструментом для развития бизнеса и роста продаж: «Мы готовы принять вызовы современного рынка и предложить нашим клиентам удобный и функциональный сервис».

Начинающим предпринимателям Елена советует никогда не сдаваться и безоговорочно верить в свое дело. «Почему у меня получилось? Потому что только преданность и вера в свой проект могут вытащить тебя из минуса, из ямы, из сложностей в бизнесе. Не опускайте руки – даже в моменты тяжелых кризисов, когда экономические показатели далеки от идеала. В тот момент, когда математика умирает, берите всю силу духа и воли в свои руки – и идите вперед».

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников. Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.