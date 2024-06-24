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«Воспринимайте бизнес как игру». Екатерина Татаринова, «Марлин», – о факапах, которые привели к взрывному росту

«Если твоё производство растет и масштабируется, то проблемы не закончатся никогда. Но ты всегда можешь изменить свое отношение к ним», – так сказал Екатерине Татариновой дедушка в самом начале ее бизнес-пути. Этот принцип помог предпринимательнице не бояться ошибок и создать успешную компанию «Марлин» по производству замороженных полуфабрикатов с годовым оборотом более 100 млн рублей.

<p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>

Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

Компания «Марлин» начиналась с пяти сотрудников, которые выпускали 80 кг продукции за смену. Сегодня на производстве трудятся 60 человек, которые «выдают» за смену 5 тонн замороженных полуфабрикатов. Оборот бизнеса превышает 100 млн рублей в год.

Однако историей «успешного успеха» свой путь в бизнесе Екатерина Татаринова не считает. «Это история кризисов, которые в итоге привели к взрывному росту. Спасибо дедушке, который научил воспринимать бизнес как игру, в которой нет проблем, а есть задачи, требующие решения и нестандартного подхода».

На бизнес-интенсиве «Новый босс» Екатерина рассказала о ключевых факапах, которые помогали компании «Марлин» расти и развиваться.

Факап №1. Неумелое делегирование

Первую ошибку Екатерина допустила в самом начале пути – наняв на должность заведующего производством «звёздного» сотрудника и дав ему полный карт-бланш. Последствия не заставили себя ждать: воровство на производстве, кассовые разрывы… Сотрудника уволили – а спустя месяц на рынке появилась компания-дубликат – с такими же технологическими картами и продукцией.

На кражу интеллектуальной собственности команда отреагировала оперативно. Собрались на мозговой штурм, проработали юридические аспекты, поменяли название компании, саму продукцию, начинки, упаковку – иными словами, провели полнейшую отстройку. И делали это очень быстро, стараясь работать на опережение.

Екатерина и ее супруг максимально разобрались в «ДНК компании», во всех ее внутренних процессах. «Засучили рукава и пошли внутрь процессов. Научились заводить тесто, постояли за поваров, уборщиков, посудомойщиков, бухгалтеров, научились собирать доставку. Освоили абсолютно все сферы».

Факап №2. Все яйца – в одной корзине

<p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>

Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

Изначально компания «Марлин» развивала направление выпечки на торговых точках клиента с нуля. «Подогрели рынок, появился спрос. Но 50% оборота было завязано на одном крупном клиенте. С приходом на местный рынок федерального производителя наша компания потеряла этого единственного крупного клиента, а значит – и половину выручки. Для нас это было смерти подобно», – вспоминает Екатерина. 

Тогда компания в кратчайшие сроки создала отдел продаж, расширила географию поставок и стала предоставлять печи для мини-пекарен вместе с продукцией. Постоянный анализ конкурентов и работа на опережение привели к взрывному росту продаж и выходу на полки торговых сетей.

Факап №3. Весь бизнес в офлайне

Пандемийные ограничения сильно ударили по многим предпринимателям. Большая часть клиентов компании «Марлин», работавшей в секторе B2B и являвшейся по сути сырьевым донором, закрылась. «Ковид стал для нас испытанием, – говорит Екатерина. – Мы остались без заказов, дебиторская задолженность не собиралась. А обязательства: зарплаты, налоги, арендная плата, выплаты поставщикам – никуда не делись». 

<p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>

Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

В итоге компании удалось сохранить рабочие места и увеличить производство – за счет стремительного выхода на онлайн-рынок. «Я рассуждала так: если всем нужны роллы, суши и пицца, то почему вдруг не нужны булки с доставкой? Полуфабрикаты удобны: любая хозяйка может приготовить вкусную выпечку, сохранив свою кухню в чистоте, – говорит Екатерина. – Булки нужны всем! Мы свято в это поверили, за несколько дней создали сайт, продумали доставку и начали работать». Когда всë вокруг закрывалось и люди сидели без работы, в компании «Марлин» создавались новые рабочие места и росли зарплаты. Очередной факап обернулся очередным успехом.

«Мы никогда не опускаем руки, – говорит Екатерина. – Даже если сегодня у нас что-то не получилось, мы запоминаем этот опыт и завтрашний день начинаем с нового листа. Мы уверены всей командой на 100%: всё получится. Потому что знаем: ошибки – это точка роста, взлетный путь».

О форуме «Новый босс»

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«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников.

Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.

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<p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p> <p>Екатерина Татаринова, основатель компании «Марлин». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"</p>
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