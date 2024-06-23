Финансы, компетенции, ресурсы. Формула успешного предпринимательства от Алексея Егорова

«Всё, чего мы стремимся достичь, – это капитал. Кто-то думает, что это то, сколько денег у меня в кармане или у компании на счету. Но на самом деле всё гораздо сложнее», – говорит предприниматель, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Алексей Егоров. Со школьных лет он занимается бизнесом и за все эти годы сформулировал свою формулу успеха: «Капитал – это финансы, умноженные на компетенции и ресурсы».

Алексей Егоров, председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс".

– Что нам нужно, чтобы заработать капитал? Первое, что приходит в голову, – это финансы, деньги. Я часто слышал: «Если бы у меня были деньги, я бы смог начать свой бизнес». Но в то время, когда я начинал свою предпринимательскую деятельность, у меня никаких денег не было. Поэтому я считаю, одних финансов недостаточно. Нужно что-то еще. А что?

Во-первых, компетенции. Что такое компетенции? Это знания. Но их вам никто, никогда и нигде не даст. Я учился в Сколково, заканчивал Executive MBA университета СИНЕРГИЯ, сейчас учусь в СберУниверситете, и максимум, что я там получаю, – это информация. Если не применить эту информацию в своем деле, у вас не будет никаких знаний и компетенций. Знания можно получить, только что-то сделав.

Еще один важный аспект в формуле – ресурсы. Это наши сотрудники, связи, знакомства. Это бизнес-сообщества, которых у нас в Иркутске немало. Когда ты растешь, твои старые друзья перестают тебя понимать. Им становится неинтересно то, что ты рассказываешь: про какие-то таргеты, воронки… Очень важно, чтобы были люди, с которыми можно говорить на одном языке, с которыми можно объединяться и делать различные проекты. Ресурсы – это потенциал для партнерств. Если вы будете прокачивать этот «множитель», вы значительно увеличите свой капитал.

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников. Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.