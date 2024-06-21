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Сбер выпустит фильм

Премьера намечена на 21 июня 2024 года. Об этом пишет «Независимая».

Личные истории в фильме представлены в формате мини-новелл о том, как тесно переплетены людские судьбы и проекты Сбера и какие мечты россиян банк помог осуществить в 2023 году.

Сценарий к фильму написан в том числе с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat.

Фильм можно посмотреть 21 июня в 10:00 мск на сайте Сбера и СберТВ (в русской и английской версиях при наличии сертификата Минцифры), на странице банка в соцсети «ВКонтакте», телеканале «Россия 24» и в онлайн-кинотеатре Okko. Также фильм будет транслироваться в лектории павильона Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Напомним, что GigaChat доступен всем пользователям через веб-версиюTelegram и «ВКонтакте», причём бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat. Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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