«Человек покупает у человека». 7 трендов современного маркетинга

«Маркетинг – это не только про продажи. Маркетинг – это про создание продукта, аналитику и, конечно же, про продвижение», – таким мнением поделилась на бизнес-интенсиве «Новый босс» эксперт по маркетингу Анна Хаванская. Она рассказала о трендах в этой сфере, которые предпринимателям нужно учитывать в 2024 году.

1. Эмоции и впечатления

Бизнес должен дарить положительные эмоции. «Взаимодействие с вашей компанией должно оставлять у клиента лишь положительные впечатления», – говорит Анна.

2. Диджитализация

По словам эксперта, сегодня любой бизнес должен идти в интернет. Каждой компании нужен сайт и активное развитие в новых медиа, такие как YouTube и Telegram. «Даже если сейчас у вас нет больших средств, можно, например, создать сообщество ВКонтакте. Маркетинг можно делать без бюджета».

3. Коллаборации

Классные коллаборации – как онлайн, так и офлайн – всегда привлекают новых клиентов. Они помогают расширить базу данных и найти партнеров. Однако важно помнить, что репутация бренда, с которым вы сотрудничаете, влияет на вашу собственную. «Подумайте и над форматами, которые заинтересуют ваших клиентов, – советует Анна. – Это могут быть форумы, выставки, дни рождения компании и другие события».

4. Инфлюенсеры, лидеры мнений, амбассадоры, бренды

Все они могут стать вашими союзниками в достижении общих целей. Чтобы сотрудничество было успешным, необходимо выбрать подходящих партнеров и разработать стратегию взаимодействия. Важно, чтобы ценности бренда-партнера соответствовали вашим ценностям, подчеркивает Анна. «Работайте с узкими экспертами в разных сферах. Их экспертность – в офлайне, это вызывает больше доверия и отклика».

Анна Хаванская, эксперт по маркетингу.

Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс".

5. Личный маркетинг, личный бренд

Каждый сейчас стремится заниматься личным маркетингом. «Развивайте свой личный бренд, общайтесь с людьми. Сегодня важным трендом является цифровая идентичность с брендом, – говорит Анна. – Ваш цифровой аватар и вы в реальности должны «биться». Помните, человеку нужен человек, человек покупает у человека. Это тренд 2024 года».

Анна Хаванская, эксперт по маркетингу.

Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс".

6. Событийный маркетинг

Событийный маркетинг тесно переплетается с коллаборациями. Преимущества событийного маркетинга включают возможность тестирования новых предложений, укрепление позиций бренда на рынке и формирование позитивной репутации. Кроме того, он способствует увеличению продаж и привлечению новых клиентов.

7. Доверие, репутация, любовь

«Если ваш бизнес и вы как специалист не вызываете доверия, то у вас ничего не купят, – считает Анна. – Старайтесь быть, а не казаться. Если вы любите свое дело, если ваш бизнес говорит о любви, если вы заботитесь о своих клиентах и покупателях, то у вас всё получится!»

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников.

Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.