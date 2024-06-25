«Нетворкинг – это внимание». Как создавать деловые связи для достижения профессиональных целей

«Как получить максимум, отдавая» – мастер-класс с таким названием провела на бизнес-интенсиве «Новый босс» предприниматель с 20-летним опытом, разработчик бизнес-игр для экспертов, специалист по нетворкингу Екатерина Косенко. «Нетворкинг – это не продажи, не лифтовая презентация, не знание наизусть своих товаров и услуг. Это внимание. К себе, к тем, кто находится рядом», – считает Екатерина. Мы записали несколько идей эксперта о том, как создавать новые деловые связи на мероприятиях.

Екатерина Косенко, предприниматель с 20-летним опытом, разработчик бизнес-игр для экспертов, специалист по нетворкингу. Фото предоставлено организаторами

1. «В зале мы на равных»

«Один из секретов эффективного нетворкинга – правильно выбрать площадку взаимодействия. На живом мероприятии все мы в равных условиях: мы участники. У нас нет титулов и статусов, пока мы сидим в зале. Это очень удобно, потому что можно легко познакомиться с соседом, с которым в другой обстановке вы, возможно, никогда бы не встретились».

2. «Давайте знакомиться»

«Фраза, с которой мы начинаем знакомство и которая в 99,9% случаев приводит к продолжению разговора звучит очень просто: «Давайте знакомиться». Назовите свое имя и сферу деятельности. Сделайте это прямо сейчас».

3. «Можно вопрос?»

«Как можно на мероприятии мгновенно познакомить с собой весь зал? Инструмент простой: представьтесь и задайте вопрос спикеру. Но для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно внимательно прослушать выступление, чтобы спросить о действительно важном и интересном».

Екатерина Косенко, предприниматель с 20-летним опытом, разработчик бизнес-игр для экспертов, специалист по нетворкингу. Фото предоставлено организаторами

4. «Спасибо спикеру!»

«Как ещё получить дозу внимания к себе? Сделайте небольшую зарисовку в соцсетях с признанием спикеру или организатору события, поставьте отметку. Часто спикеры – это медийные люди, у которых много подписчиков. Они с удовольствием репостят публикации со своими отметками, в которых содержатся благодарности».

По словам эксперта, в эпоху цифровизации и удаленной работы офлайн-события обретают особую ценность. Живые мероприятия – уникальная площадка для личного взаимодействия, обмена опытом и развития ключевых профессиональных навыков. «Офлайн – это для богатых! – убеждена Екатерина. – Ведь, чтобы пойти на живое мероприятие, нужно отдать самое дорогое, что есть у каждого из нас, – свое время».

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников.

Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.