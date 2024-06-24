«Эмоциональный интеллект – главный фактор успеха»

71% HR-менеджеров считают эмоциональный интеллект важнее IQ. 59% утверждают, что не наймут человека с низким EQ, даже если он наберет высокие баллы IQ. Такую статистику привела во время выступления на «Новом боссе» бизнес-тренер, эксперт по созданию системного бизнеса, эффективных HR-отделов и продуктивных команд Елена Борнер. Она рассказала, как эмоциональный интеллект влияет на работу руководителя, построение команды и успех компании.

«Каждый человек большую часть времени находится в определенном устойчивом психоэмоциональном состоянии – от апатии до энтузиазма. В это устойчивое состояние мы приходим ввиду разных факторов: нашего житейского опыта, различных событий, обучения, воспитания, окружения. Чем более неблагоприятными были факторы и чем меньше человек занимался своим душевным здоровьем и развитием, тем хуже состояние человека и ниже эмоциональный тон, а, следовательно, ниже и уровень EQ. К сожалению, из практического опыта видно, что основная масса людей чувствует себя неважно и имеет невысокий EQ. Способности личности напрямую зависят от психоэмоционального состояния человека, а значит и уровня EQ, – рассказала Елена Борнер. – Чем лучше состояние, т.е. выше уровень EQ, тем меньше человек болеет, быстрее и качественнее принимает решения, тем больше он может вдохновлять окружающих, тем он более честен, ответственен и эффективен в бизнесе».

По мнению ЮНЕСКО, эмоциональный интеллект является основополагающим фактором успешности. Человек с высоким EQ более продуктивен в работе и жизни, обладает настойчивостью, адаптивностью, ему присущи уверенность в себе, причинное мышление и честность. «Такой руководитель способен «зажигать» своих подчиненных, принимать грамотные управленческие решения и максимально раскрывать потенциал – свой и сотрудников, – подчеркнула Елена Борнер. – Настоящий лидер – это тот, кто наделяет пространство смыслом. А это возможно только на высоких эмоциях. Руководитель с развитым EQ – это стабильная зрелая личность: он устойчив и уверен в себе, и это обеспечивает успех компании».

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников.

Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.