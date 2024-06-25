Личный бренд без «воли случая». Как побуждать людей думать правильные вещи о вас

Искусственный интеллект активно развивается. Совсем скоро станет сложно отличить живого человека в социальной сети от AI модели. В этой конкуренции преимуществом для предпринимателей становится личный бренд, считает кандидат экономических наук, стратегический интернет-маркетолог Михаил Неустроев. На бизнес-интенсиве «Новый босс» эксперт поделился с предпринимателями своими рекомендациями о том, как развиваться в этом направлении.

Михаил Неустроев, кандидат экономических наук, стратегический интернет-маркетолог. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

«Если вы не управляете своим личным брендом, то у людей складывается хаотичное представление о нем. Пока человек не понимает, чем вы конкретно отличаетесь от других, он выбирает просто по наитию. Как только вы четко обозначаете свое позиционирование и нишу, правила игры меняются», – говорит Михаил.

Михаил Неустроев, кандидат экономических наук, стратегический интернет-маркетолог. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

Личный бренд – это единый набор ассоциаций, который возникает у большей части аудитории при упоминании конкретного человека. Михаил Неустроев предлагает концепцию мультимодального личного бренда. Это позволяет человеку создать полноценный комплексный образ, который будет отражать его уникальность и привлекать к себе внимание аудитории в различных контекстах и ситуациях: «В каждой компании вас знают с учетом ваших особенностей. Алхимия ресурсов позволяет вам построить уникальную личность в любой сфере, где у вас есть компетенции».

По словам эксперта, быстро комплектовать и использовать ресурсы, раскрывать боли целевых групп, формулировать подачу смыслов и создавать стратегию продвижения личного бренда сегодня помогают нейросети. Заняться этой важной работой по репозиционированию нужно прямо сейчас, убежден Михаил: «Лучше побуждать людей думать правильные вещи о вас, чем полагаться на волю случая».

Михаил Неустроев, кандидат экономических наук, стратегический интернет-маркетолог. Фото предоставлено организаторами бизнес-интенсива "Новый босс"

О форуме «Новый босс»

«Фокус на развитие и рост» – под таким девизом в мае 2024 года в Байкал Бизнес Центре прошёл грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». Основные темы – лидерство, менеджмент, продажи, личный бренд, маркетинг и искусственный интеллект. В числе спикеров выступили более 30 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов. Мероприятие собрало более 300 участников.

Следующий «Новый босс» запланирован на 10 октября 2024 года.