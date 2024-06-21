В Усть-Куте прошел выездной прием врачей-сурдологов при поддержке Фонда Марины Седых и ИНК

При поддержке Благотворительного фонда Марины Седых и Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте прошел выездной прием врачей-сурдологов.

Прием пациентов был организован 19–20 июня, работала бригада специалистов из Иркутской областной клинической больницы. Врачи осмотрели 10 детей, двое получили направление на обследование в Иркутск.

Также прием прошли взрослые. Из 21 человека трое направлены на дообследование, еще трое – на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности. Расходы, связанные с поездкой пациентов в Иркутск и обратно, возьмет на себя Фонд.

Данный проект реализуется в рамках присоединения «ИНК-Капитала» к Национальному инклюзивному договору о расширении доступной среды и создании условий для людей с ограниченными возможностями. Также к договору присоединилась ИНК и дочерние общества.

Фонд Марины Седых реализует на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов долгосрочную программу «Здоровье – детям!» В рамках проекта организуются приемы выездной бригады врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы. При необходимости Фонд оплачивает пациентам проезд до места лечения в Иркутск и обратно.