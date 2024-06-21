Дивидендные выплаты Сбера могут вырасти

Банк уже заработал 628,4 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы финорганизации Германа Грефа.

«Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит и на позитивный тренд в дивидендах», – сказал Греф.

Он напомнил, что за пять месяцев 2024 года банк уже заработал 628,4 млрд рублей (рост 6,7%) при рентабельности капитала на уровне 22,5%.

Ранее Сбер возглавил рейтинг крупнейших интернет-эквайеров Европы. За 2023 год российская компания показала результат в 47 млрд транзакций (+11% за год), оторвавшись от ближайших конкурентов WORLDPAY (+10% за год) и NEXI (+18% за год) в 4 раза.