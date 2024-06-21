Наличные тайландские баты теперь можно купить в Иркутском отделении Сбера

В Иркутском отделении Сбера появилась возможность покупать и продавать наличные баты – валюту Таиланда. Это особенно удобно для туристов, которые планируют отдохнуть в одной из самых посещаемых стран всей Юго-Восточной Азии.

В Иркутске приобрести наличные таиландские баты можно в офисе Сбера на улице Нижняя Набережная, 10.

«Таиланд – одно из самых популярных направлений у наших туристов. Многие из них предпочитают расплачиваться наличными, поэтому Сбер решил ввести в оборот таиландские баты. Теперь отдыхающие из Приангарья и других регионов, которые летят в отпуск через Иркутск, могут купить в Сбере и валюту Таиланда. Небольшой запас местной валюты позволит отпускникам спокойно осмотреться в стране отдыха, а не искать обменники в спешке в аэропорту или гостинице», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.