150 млн м2 в год – столько необходимо строить, чтобы обеспечить каждого россиянина жильем в 38 м2 к 2036 году

Такие данные приводит Nikoliers.

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить жилую площадь для граждан до 33 м2 на человека к 2030 году и до 38 м2 к 2036 году. Для этого требуется добавить примерно 1,3 млрд м2 жилья к существующим 4,2 млрд м2, что составляет 30%. Годовой объем строительства должен составить около 150 млн м2, учитывая обновление старого жилья и уменьшение количества ветхих домов. Старый жилой фонд более 50 лет в России насчитывает более 1 млрд м2, половина которого может подлежать реновации, добавляя ежегодно 44 млн м2 к строительству нового жилья.

«Мы видим, что текущая динамика ввода на рынке недвижимости позволяет говорить о достижении обозначенных президентом показателей. Даже на фоне реструктуризации рынка массовых субсидированных ипотечных программ, усилий ЦБ по охлаждению динамики цен первичного рынка жилищного строительства, и, как результат, замедления роста девелоперской активности, во втором полугодии 2024 г. сохраняются предпосылки к позитивной динамике строительной отрасли по России в целом. Есть возможность получения таргетированных льготных кредитов, прогнозируется дальнейший рост сегмента ИЖС, застройщики идут в регионы с проектами КРТ, а потенциальное снижение ключевой ставки на горизонте 1-1,5 лет повысит доступность ипотеки на общих основаниях. Таким образом, возможное локальное снижение показателя ввода объектов в эксплуатацию в краткосрочной перспективе, будет компенсировано дальнейшим восстановлением рынка. Перед всем рынком стоит серьезная задача наращивания темпов ввода жилья до уровня 150 млн кв. м или по 1 кв. м на душу населения в год в течение 2024-2036 гг. не только для достижения показателей из указа Президента о национальных целях, но и для качественного рывка в уровне жизни каждого россиянина», – Николай Казанский, управляющий партнер Nikoliers.