Проезд в иркутском транспорте подорожает с 1 июля

С 1 июля в Иркутске изменится стоимость проезда в муниципальном транспорте. Она составит 30 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

«Повышение цен на проезд обусловлено несколькими факторами. Во-первых, экономической ситуацией: удорожанием горюче-смазочных материалов, ростом цен на запчасти, шины и комплектующие, необходимостью индексации заработной платы водителям и кондукторам. Второй причиной является большой разрыв между стоимостью проезда и его себестоимостью», – говорится в сообщении.

По данным властей, экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в городе составляет около 60 рублей с человека. Действующий тариф в Иркутске является одним из самых низких по России. Средняя стоимость по стране – около 40 рублей.

Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Иркутска поднималась в 2022 году, напомнили власти.