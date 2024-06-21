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Глюкометры нового поколения будут производить в Иркутске

Массовое производство инновационных глюкометров планируют начать в январе 2025 года в Иркутске. Производством займется местная компания «Медтехсервис», которая намерена выпускать 500 тысяч глюкометров в год, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Они позволят сделать процедуру забора крови из пальца безболезненной, что очень актуально для страдающих сахарным диабетом, которым нужно измерять уровень глюкозы несколько раз в сутки.Еще одна отличительная особенность нового устройства – оно пересылает результаты анализа на смартфон. Это упрощает контроль за состоянием больных и делает их жизнь более комфортной», – говорится в сообщении.

Также устройство позволит минимизировать медицинские отходы, например, одноразовые ланцеты уже не понадобятся.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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