Жители Приангарья за день перевели выдуманным банкирам и правоохранителям свыше 13 млн рублей

За минувшие сутки в Приангарье зарегистрировано 16 случаев мошенничества на сумму почти 20 миллионов рублей. В девяти из них преступники представлялись сотрудниками организаций сотовой связи, банков и различных ведомств и похитили 13 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Одним из потерпевших оказался 24-летний иркутянин. Известно, что с ним связался «оператор сотовой связи» с предложением продлить срок действия договора. Позже потерпевший пообщался с «сотрудником банка», который рассказал про атаки на счета. Доверившись словам незнакомцев, потерпевший перевел аферистам почти 4,5 миллиона рублей.

Аналогичным методом обманули 28-летнего жителя Усольского района. Мужчина оформил кредиты в нескольких банках и перевел свыше 3,2 миллионов рублей на счета мошенников.