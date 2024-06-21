Жилой дом с пятью газовыми баллонами внутри загорелся в Иркутске

Двухэтажный жилой дом загорелся на улице Губернаторской в Иркутске. В здании находилось пять газовых баллонов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение об инциденте поступило от очевидцев накануне ночью. На момент прибытия пожарных горела кровля и второй этаж здания, существовала угроза распространения огня на два соседних дома.

Во время пожара восемь жителей эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. На месте работали шесть единиц техники, 21 человек. Им удалось эвакуировать баллоны и справиться с пламенем.

Пожар потушили в 04:40 на площади 144 квадратных метра. От огня спасен соседний дом.

По предварительной версии, возгорание возникло из-за аварийного режима работы электросети. Условием его развития стало позднее обнаружение.