Аналитики рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать иркутяне

На основе обезличенных данных роуминга абонентов аналитики Yota провели исследование и выяснили, какие курорты предпочитают жители Иркутска в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

Предоставлено пресс-службой «МегаФон»

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Второе и третье место заняли Казахстан (-25% год к году) и Беларусь (+10%).

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд – поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в 7 раз, Маврикия – в 6 раз, Японии – 2,4 раза, Марокко – 1,6 раза.

Туристические предпочтения жителей восточных регионов страны разделились поровну между Турцией и Китаем. Оба направления привлекательны для путешественников. С начала года число поездок в эти страны из регионов Дальнего Востока увеличилось на 35%. Вместе с тем в Иркутской области больше предпочитают отдыхать на турецких курортах – поток туристов вырос на 24%. Интерес к Китаю у иркутян пока на 10% ниже, чем годом ранее.

В заграничных поездках чаще всего россияне пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.