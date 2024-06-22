130 бюджетных мест предоставят абитуриентам в иркутском Институте энергетики

20 июня во всех высших учебных заведениях России начался прием абитуриентов, в том числе в Иркутском национальном исследовательском техническом в университете. В этом году в Институте энергетики, который работает на его базе, открыли сразу 130 бюджетных мест по двум направлениям – «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика». Подробности рассказали в компании Эн+, которая приняла участие в приемной кампании.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Действующие энергетики рассказывали абитуриентам о профессии, помогли примерить на себя роль сотрудника ТЭЦ или ГЭС. Эн+ развернула локацию в фойе ИРНИТУ, где каждый мог надеть каску и специальную форму специалиста отрасли.

Стоит отметить, что поступать в ИРНИТУ можно не только в Институт энергетики. Эн+ ждет будущих горняков. В институте недропользования открыто 150 бюджетных мест на горное направление. Всего ИРНИТУ предлагает 2500 бюджетных мест.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

«Любой студент-энергетик со второго курса может поступить и в корпоративный учебно-исследовательский центр. Здесь молодые люди не только получают дополнительные знания, но и на практике осваивают будущую профессию. Выпускники КУИЦ гарантированно получают работу в Эн+», – рассказали в компании.

В день начала приемной кампании каждый желающий получил консультацию, узнал о стипендиальной программе Эн+ и условиях проживания в общежитии Института. Оно по праву считается одним из лучших в Иркутской области. В корпусе есть все для комфортной жизни: просторные комнаты, прачечная, зоны отдыха с проекторами и бескаркасными креслами.

Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Как итог, несколько десятков будущих студентов, получив такой объём информации, захотели поступить в Институт энергетики. После получения аттестатов они намерены вернуться в ИРНИТУ, чтобы подать документы для дальнейшего обучения.