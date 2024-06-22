Изображение самолета из 10 тысяч свечей выложили в Иркутске в память о погибших в ВОВ

Иркутск присоединился к международной акции «Огненные картины войны». В рамках события у мемориала «Вечный огонь Славы» зажгли около 10 тысяч свечей и выложили из них изображение самолета Ил-4, рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

«Этот рисунок выбрали неспроста: значительную часть таких машин, которые активно использовались во время войны, производил Иркутский авиазавод. Его сотрудники, а также другие горожане внесли весомый вклад в общую Победу», – говорится в сообщении.

Присутствующие, в числе которых были первые лица города и области, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.