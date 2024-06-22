На Ольхоне за два года капитально отремонтируют дороги

В Иркутской области продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе в Ольхонском районе. За 2024-2025 годы здесь планируют привести в порядок несколько участков дорог.

Ремонт участка дороги Баяндай – Еланцы – Хужир разделен на этапы. Первый этап включает работы по реконструкции участка со 124 по 153 км: проектная документация по нему разработана, определяются источники финансирования.

Во второй этап входит капитальный ремонт участка со 153 по 159 км. Соответствующий контракт заключен, в текущем году выполнят устройство нижнего и верхнего слоя основания. Завершение ремонта запланировано на 2025 год.

Третий этап – капитальный ремонт участка со 159 по 161 км. Контракт на выполнение работ заключен, уже сделана планировка и начато устройство тротуаров. Завершение ремонта также запланировано на 2025 год.

В четвертый этап входит ремонт автомобильной дороги на участке от Хужира до Харанцов. Этот контракт заключен, в 2024 году планируется подготовка основания дороги. Завершение работ – 2025 год.