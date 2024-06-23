В Усть-Куте появился уникальный зеркальный арт-объект в форме капли

В Усть-Куте появился новый арт-объект «Точка на карте». Он является зеркальным и отражает в себе окружающее пространство. Подробности рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото администрации Усть-Кута

«Капля с надписью "Усть-Кут", или значок геолокации, теперь украшает площадь водного вокзала. Подобных арт-объектов в Иркутской области еще нет», – говорится в сообщении.

Зеркальная фигура, по данным мэрии, с первых же минут привлекла внимание жителей города. В скором времени они намерены установить в городе еще один арт-объект – подробности о нем пока не раскрывают.