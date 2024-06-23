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В Усть-Куте появился уникальный зеркальный арт-объект в форме капли

В Усть-Куте появился новый арт-объект «Точка на карте». Он является зеркальным и отражает в себе окружающее пространство. Подробности рассказали в пресс-службе администрации города.

<p>Фото администрации Усть-Кута</p>

Фото администрации Усть-Кута

«Капля с надписью "Усть-Кут", или значок геолокации, теперь украшает площадь водного вокзала. Подобных арт-объектов в Иркутской области еще нет», – говорится в сообщении.

Зеркальная фигура, по данным мэрии, с первых же минут привлекла внимание жителей города. В скором времени они намерены установить в городе еще один арт-объект – подробности о нем пока не раскрывают.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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