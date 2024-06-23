Жителей Иркутской области предупредили о высокой активности клещей

В Иркутской области наблюдается высокая активность клещей: с начала эпидемического сезона 12268 жителей Приангарья пострадали от укусов, в том числе 2695 детей. Для сравнения в 2023 году за аналогичный период поступило 9262 обращения. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Зафиксировано 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 15 – энцефалитом, 11 – риккетсиозом. Исследовано 8577 клещей, из которых 2601 заражен иксодовым клещевым боррелиозом, 73 – энцефалитом, 635 – другими клещевыми инфекциями», – говорится в сообщении.

При выезде на природу гражданам рекомендуют соблюдать все необходимые меры профилактики: одеваьбся правильно, использовать акарицидно-репеллентные средства защиты, проводить само- и взаимоосмотры.